Помочь сбить российскую ракету может каждый: волонтер рассказал, как в Украине работает "еПВО"

Мобильное приложение смогло помощь силам ПВО

Во время масштабного ракетного удара по Украине днем 26 июля многие жители нашей страны помогли силам ПВО обнаружить и перехватить российские ракеты.

Как рассказал руководитель группы одесских разработчиков "Технари" Геннадий Сульдин, в этом помогло их приложение "еПВО", которое доступно в App Store и Google Play.

"530 граждан позаботились о безопасности других украинцев и, увидев или услышав крылатую ракету, нажали в приложении еПВО большую красную кнопку. Через 2-4 секунды эти уведомления обработал искусственный интеллект еПВО и выдавал на карту программы красные точки — координаты обнаруженных украинцами низколетящих ракет", — сказал он.

Он отметил, что искусственный интеллект смог построить маршруты наиболее вероятных путей пролета ракет и помог предсказать, где они будут через несколько минут.

Данные затем были переданы силам ПВО, подразделения которых благодаря этой информации смогли улучшить ситуационную осведомленность.

"Большое спасибо всем тем, кто сегодня или раньше извещал ПВО о ракетах или шахедах и помогал сбить летающее болотное де**мо. Кто позаботился о безопасности других украинцев. Уклон вам, лучшие, за избавление от возможных смерти, увечий или ранений гражданских и военных", — добавил он.

еПВО

Напомним, "Телеграф" ранее смог пообщаться с Сульдиным и узнать, как его команда помогает ВСУ и почему они решили заниматься помощью силам ПВО.