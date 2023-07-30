"Старую виноградину нашли": российский комик-"оппозиционер" цинично пошутил о погибших жителях Изюма (видео)

Комик заявил, что он очень "эмпатичный" человек

Российский стендап комик Данила Поперечный отметился циничной шуткой об украинском городе Изюм, который пережил все ужасы оккупации.

Как видно на видеозаписи, которая была обнародована пользователем чайка C. A. T. в Twitter, комик заявил, что он очень "эмпатичный человек" и якобы очень переживает по поводу происходящего. Сразу же после этого он выдал весьма циничную шутку.

"Когда я читаю новости, в которых написано — уже три дня идут ожесточенные бои за Изюм… ну я же тоже человек, я не могу сопереживать этому. Это же бред какой-то, как будто муравьи сражаются, а там люди гибнут. Ну я такой: Ха! Старую виноградину нашли", — сказал он.

Примечательно, что его аудитории шутка вполне понравилась.

Впрочем, пользователи сети молчать по этому поводу не стали.

Стоит отметить, что Поперечный после начала вторжения высказался против действий россии в Украине, а его обращение в рф было внесено Роскомнадзором в перечень запрещенных материалов. В начале 2023 года он сообщил, что из-за войны решил переехать в США.

Как сообщалось ранее, с началом полномасштабного вторжения россияне постоянно бомбили Изюм, превратив населенный пункт в сплошные развалины. В городе разрушены или существенно повреждены 80% инфраструктуры, а погибли около тысячи человек. Почти полгода люди жили без света, воды и газа.

После деоккупации города там было найдено обширное кладбище, где оккупанты хоронили казненных людей. Всего оттуда эксгумировали останки 447 человек, большинство из которых имели следы насильственной смерти, у десятков тел были обнаружены следы пыток.