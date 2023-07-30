"Стару виноградину знайшли": російський комік-"опозиціонер" цинічно пожартував про загиблих мешканців Ізюма (відео)

Комік заявив, що він дуже "емпатична" людина

Російський стендап комік Данила Поперечний відзначився цинічним жартом про українське місто Ізюм, яке пережило всі жахи окупації.

Як видно на відеозаписі, оприлюдненому користувачем чайка CAT у Twitter, комік заявив, що він дуже "емпатична людина" і нібито дуже переживає з приводу того, що відбувається. Відразу ж після цього він видав дуже цинічний жарт.

"Коли я читаю новини, в яких написано — вже три дні йдуть запеклі бої за Ізюм... ну я ж теж людина, я не можу співпереживати цьому. Це ж маячня якась, начебто мурахи борються, а там люди гинуть. Ну я такий: Ха! Стару виноградину знайшли", — сказав він.

Примітно, що його аудиторії жарт сподобався.

Втім, користувачі мережі мовчати із цього приводу не стали.

Поперечний після початку вторгнення висловився проти дій росії в Україні, а його звернення до росіян було внесено Роскомнаглядом до списку заборонених матеріалів. На початку 2023 року він повідомив, що через війну вирішив переїхати до США.

Як повідомлялося раніше, з початком повномасштабного вторгнення росіяни постійно бомбили Ізюм, перетворивши населений пункт на суцільні руїни. У місті зруйновано або суттєво пошкоджено 80% інфраструктури, а загинуло близько тисячі людей. Майже пів року люди жили без світла, води та газу.

Після деокупації міста там було знайдено великий цвинтар, де окупанти ховали страчених людей. Усього звідти ексгумували останки 447 людей, більшість з яких мали сліди насильницької смерті, десятки тіл виявили сліди тортур.