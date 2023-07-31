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"Вы в своем уме, вообще?": Минобразования требует от учителей вернуть выплаты 6500 грн

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Министерство образования и науки требует, что учителя немедленно вернули выплату 6500 грн Новость обновлена 31 июля 2023, 10:22
Министерство образования и науки требует, что учителя немедленно вернули выплату 6500 грн. Фото Коллаж "Телеграфа"

Денежные средства должны быть возвращены на специальный счет Минэкономики

Министерство образования Украины требует от учителей вернуть 6500 гривен, которые были выданы им в виде помощи через "єПідтримка" после начала полномасштабной войны. При этом ведомство угрожает судом в случае отказа выполнять это требование.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист и основатель podcast platfom "Свободный" Влад Сидоренко.

По его словам, в Министерстве настаивают, чтобы денежные средства были возвращены на специальный счет Минэкономики. В официальном письме, которое попало в распоряжение журналиста, он нашел несколько интересных деталей.

Во-первых, учителям при возврате выплаты нужно следить за комиссией банка. То есть, чтобы сумма возврата была равна 6500 грн + комиссия. В противном случае возврат денег не будет засчитан в полной мере.

Во-вторых, в случае, если деньги не будут возвращены в кратчайшие сроки, будут разбирательства через суд.

"Мне вот интересно, люди, которые там, наверху… как вы генерируете эти решения? И еще, зарабатывать на депозитных сертификатах сотни (!) миллионов гривен каждые 24 часа (!) и требовать с учителей вернуть 6500 гривен? Вы в своем уме, вообще?", — резюмировал журналист.

Отметим, что еще летом 2022 года появилась информация, что оставшимся без работы украинцам, которые получили помощь в размере 6500 гривен в рамках программы "єПідтримка", придется вернуть выплаты. Их просят перечислить денежные средства обратно, поскольку из-за ошибки их выплатили их тем, кому не должны были – бюджетникам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вокруг министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который заявлял, что власти заложили в бюджете и хотят выделить около 400 млн гривен на финансирование киносферы, разгорелся серьезный скандал.

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#Украина #Скандал #Учителя #Министерство образования #Выплаты #Возврат