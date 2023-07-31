"Вы в своем уме, вообще?": Минобразования требует от учителей вернуть выплаты 6500 грн

Денежные средства должны быть возвращены на специальный счет Минэкономики

Министерство образования Украины требует от учителей вернуть 6500 гривен, которые были выданы им в виде помощи через "єПідтримка" после начала полномасштабной войны. При этом ведомство угрожает судом в случае отказа выполнять это требование.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист и основатель podcast platfom "Свободный" Влад Сидоренко.

По его словам, в Министерстве настаивают, чтобы денежные средства были возвращены на специальный счет Минэкономики. В официальном письме, которое попало в распоряжение журналиста, он нашел несколько интересных деталей.

Во-первых, учителям при возврате выплаты нужно следить за комиссией банка. То есть, чтобы сумма возврата была равна 6500 грн + комиссия. В противном случае возврат денег не будет засчитан в полной мере.

Во-вторых, в случае, если деньги не будут возвращены в кратчайшие сроки, будут разбирательства через суд.

"Мне вот интересно, люди, которые там, наверху… как вы генерируете эти решения? И еще, зарабатывать на депозитных сертификатах сотни (!) миллионов гривен каждые 24 часа (!) и требовать с учителей вернуть 6500 гривен? Вы в своем уме, вообще?", — резюмировал журналист.

Отметим, что еще летом 2022 года появилась информация, что оставшимся без работы украинцам, которые получили помощь в размере 6500 гривен в рамках программы "єПідтримка", придется вернуть выплаты. Их просят перечислить денежные средства обратно, поскольку из-за ошибки их выплатили их тем, кому не должны были – бюджетникам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вокруг министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который заявлял, что власти заложили в бюджете и хотят выделить около 400 млн гривен на финансирование киносферы, разгорелся серьезный скандал.