"Ви у своєму розумі взагалі?": Міносвіти вимагає від вчителів повернути виплати 6500 грн

Кошти мають бути повернуті на спеціальний рахунок Мінекономіки

Міністерство освіти України вимагає від вчителів повернути 6500 гривень, які були видані їм у вигляді допомоги через "єПідтримка" після початку повномасштабної війни. При цьому відомство погрожує судом у разі відмови виконувати цю вимогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст та засновник podcast platfom "Вільний" Влад Сидоренко.

За його словами, у Міністерстві наполягають, щоб кошти було повернуто на спеціальний рахунок Мінекономіки. В офіційному листі, який потрапив у розпорядження журналіста, він знайшов кілька цікавих деталей.

По-перше, вчителям при поверненні виплати слід стежити за комісією банку. Тобто, щоб сума повернення дорівнювала 6500 грн + комісія. В іншому випадку повернення грошей не буде зараховане повною мірою.

По-друге, у разі, якщо гроші не повернуть у найкоротші строки, справу будуть розгляди через суд.

"Мені ось цікаво, люди, які там, нагорі… як ви генеруєте ці рішення? І ще, заробляти на депозитних сертифікатах сотні (!) мільйонів гривень кожні 24 години (!) та вимагати з вчителів повернути 6500 гривень? Ви у своєму розумі, взагалі?", — резюмував журналіст.

Зазначимо, що ще влітку 2022 року з’явилася інформація, що українцям, які отримали допомогу у розмірі 6500 гривень у рамках програми "єПідтримка", доведеться повернути виплати. Їх просять перерахувати кошти назад, оскільки через помилку їх виплатили тим, кому не мали – бюджетникам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навколо міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який заявляв, що влада заклала в бюджеті й хоче виділити близько 400 млн гривень на фінансування кіносфери, розгорівся серйозний скандал.