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"Ви у своєму розумі взагалі?": Міносвіти вимагає від вчителів повернути виплати 6500 грн

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Міністерство освіти та науки вимагає, що вчителі негайно повернули виплату 6500 грн Новина оновлена 31 липня 2023, 10:22
Міністерство освіти та науки вимагає, що вчителі негайно повернули виплату 6500 грн. Фото Колаж "Телеграфу"

Кошти мають бути повернуті на спеціальний рахунок Мінекономіки

Міністерство освіти України вимагає від вчителів повернути 6500 гривень, які були видані їм у вигляді допомоги через "єПідтримка" після початку повномасштабної війни. При цьому відомство погрожує судом у разі відмови виконувати цю вимогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст та засновник podcast platfom "Вільний" Влад Сидоренко.

За його словами, у Міністерстві наполягають, щоб кошти було повернуто на спеціальний рахунок Мінекономіки. В офіційному листі, який потрапив у розпорядження журналіста, він знайшов кілька цікавих деталей.

По-перше, вчителям при поверненні виплати слід стежити за комісією банку. Тобто, щоб сума повернення дорівнювала 6500 грн + комісія. В іншому випадку повернення грошей не буде зараховане повною мірою.

По-друге, у разі, якщо гроші не повернуть у найкоротші строки, справу будуть розгляди через суд.

"Мені ось цікаво, люди, які там, нагорі… як ви генеруєте ці рішення? І ще, заробляти на депозитних сертифікатах сотні (!) мільйонів гривень кожні 24 години (!) та вимагати з вчителів повернути 6500 гривень? Ви у своєму розумі, взагалі?", — резюмував журналіст.

Зазначимо, що ще влітку 2022 року з’явилася інформація, що українцям, які отримали допомогу у розмірі 6500 гривень у рамках програми "єПідтримка", доведеться повернути виплати. Їх просять перерахувати кошти назад, оскільки через помилку їх виплатили тим, кому не мали – бюджетникам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навколо міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який заявляв, що влада заклала в бюджеті й хоче виділити близько 400 млн гривень на фінансування кіносфери, розгорівся серйозний скандал.

Теги:
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