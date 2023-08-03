Быстро не закончится: в Германии оценили, сколько путин еще сможет продолжать войну против Украины

У кремля остаются возможности пополнить армию живой силой

У россии еще хватит ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну против Украины в течение 2-3 лет и увеличить численность своей армии до 3 миллионов человек.

Как сообщает Bild со ссылкой на неназванных экспертов при правительстве Германии, в Берлине считают, что у россии еще достаточно много живой силы и новые законодательные инициативы в стране призваны быстро поставить ее в строй.

В частности, для восполнения потерь на фронте осенью в ряды российской армии будут мобилизированы еще 300 тысяч резервистов.

"Однако эта поспешная мобилизация рассматривалась скорее как срочная мера, чтобы остановить продвижение украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупантам фактически удалось стабилизировать фронт и не допустить его развала только благодаря привлечению большого количества резервных частей.

При этом после принятия законодательных изменений и повышения возраста отзыва из резерва, российская армия сможет задействовать около 2 миллионов резервистов. Кроме того, важным является также и то, что призывной возраст был повышен до 30 лет.

Все это позволит кремлю найти достаточное количество живой силы, чтобы продолжать войну в течение 2-3 лет.

Издание также пишет, что в этом случае подготовка большинства из этих солдат не будет высоким, а также это усугубит проблемы с оснащением. Однако недооценивать это в немецком правительстве все равно не рекомендуют.

Как сообщалось ранее, в россии пытаются затянуть на войну в Украину не только мужчин, но и женщин. Российские СМИ заявляют, что в стране решили увеличить количество женщин в армии, видимо, из-за больших потерь на фронте.