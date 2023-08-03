ВСУ выдавливают врага их из-под Бахмута, оккупанты продолжают наступление на некоторых участках: свежие карты боев

Враг усилил артиллерийский огонь на Бахмутском направлении

Идет 526-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 2 августа украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись под Бахмутом. Враг наступал на рубеже Купянск—Сватово, в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Российские войска продолжали наступательные действия по линии Купянск-Сватово и достигли неподтвержденных успехов.

Украинские войска совершили ограниченные контратаки вдоль линии Купянск-Сватово. Российский военный блогер заявил, что украинцы накапливают силы в этом районе, готовясь к большой контратаке.

Луганская область

2 августа оккупанты продолжили наступление в районе Кременной и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры показывают, что примерно 31 июля враг незначительно продвинулся к югу от Белогоровки.

Донецкая область

Украинские войска 2 августа развивали наступление в районе Бахмута и продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что наступательные действия велись к югу от Бахмута.

Бахмутское направление

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северу и западу от Клещиевки, к югу от Андреевки, к северо-западу и западу от Курдюмовки.

Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска отступили с позиций к югу от Андреевки. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый проинформировал, что враг усилил артиллерийский огонь на Бахмутском направлении.

2 августа Силы обороны вели наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвигались. В минобороны рф утверждали, что россияне отразили украинские атаки вблизи Красногоровки, Марьинки и Старомихайловки.

Донецкая область

Российские силы продолжали наземные атаки по Авдеевка-Донецк и продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что враг продвинулся к северу от Водяного. Украинский Генштаб заявил, что украинские войска отразили атаки у Авдеевки и Марьинки.

"Южная ось"

Украинские войска вели контрнаступательные действия в западной части Донецкой и восточной Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что контрнаступательные операции шли на Бердянском направлении.

Российские силы совершили наземные атаки в том же районе. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты безуспешно пытались ввернуть утраченные позиции к востоку и западу от Старомайорского и севернее Урожаиного.

Запорожская область

Украинские войска проводили контрнаступательные действия в западной части Запорожской области. Генштаб ВСУ сообщил, что они шли на Мелитопольском направлении.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", в ночь на четверг, 3 августа, россияне осуществили восьмую подряд атаку БПЛА на Киев. Силами и средствами ПВО на подлете к столице было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей.