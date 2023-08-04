Осталась маленькая дочь: на фронте погиб ветеран АТО с позывным "Тамерлан"

С началом полномасштабной войны он вернулся на фронт после трех лет гражданской жизни

В боях за Украину погиб украинский воин Тимур Абубакаров, позывной "Тамерлан". Сиротой осталась маленькая дочка.

О гибели героя в Facebook сообщила его жена Екатерина Кармазина.

После окончания лицея, Тимур пошел на срочную службу, а после ее окончания заключил контракт с ВСУ. Служил в Косово, а после нападения россии на Украину в 2014 году воевал под Дебальцево и Бахмутом.

С 24 февраля 2022 года Тимур вернулся в подразделение после трех лет гражданской жизни. За полгода войны успел принять участие в защите Киева, освобождать села на Харьковщине, защищать Лисичанск и Светлодарскую дугу.

По состоянию на июнь этого года воевал в составе 118 ОМБр в должности главного сержанта бригады. Писал в соцсетях, что "118 ОМБр принимает участие в определенных боях на определенных направлениях".

В сентябре 2022 года дал большое интервью "Цензор.НЕТ", где говорил, что эта война надолго, люди в тылу слишком рано расслабились, и что каждый человек, живущий в Украине, должен уметь защитить себя, свой дом, с оружием в руках. Так как наш враг безжалостен, он хочет уничтожить всех нас.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб сержант 33 отдельной механизированной бригады Андрей Задорожный. Он получил отличие "Золотой Крест" от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что вывел 44 сослуживца из минного поля под Бахмутом.