Дочь погибшего героя продолжает дело отца: девочка со знаменитого фото впечатлила сеть

Через год после смерти отца она поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна

Ярослава Журавель, дочь погибшего в бою с российскими оккупантами в 2020-м году сержанта ВСУ Ярослава Журавля, хочет стать военнослужащей. В сети набирает популярности ее фото в военной форме, украинцы восхищаются мужеством юной украинки.

Его опубликовал Игорь Захаренко в instagram.

На фото — Ярослава в военной форме с оружием в руках.

"Месть – это блюдо, которое подают холодным… Ярослава Журавель, дочь погибшего Ярослава Журавля", – сказано в подписи к снимку.

Фото девочки на похоронах отца в 2020-м году облетело соцсети.

В 2021 году Ярослава Журавель поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Во время присяги ее пришли поддержать бывшие воины.

Ярослава Журавель приняла присягу в 2021 году. Фото facebook/Олекса Сокол

Напомним, Ярослав Журавель – разведчик 137-го отдельного батальона морской пехоты погиб в июле 2020 года в Донецкой области при попытке эвакуации тела павшего офицера. Командир разведывательного взвода Дмитрий Красногрудь подорвался на мине. Группа эвакуации отправилась за телом командира 13 июля, однако оккупанты открыли по ним огонь, хотя тогда действовал режим тишины, согласованный через ОБСЕ. После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи, его не могли эвакуировать. Три дня россияне не давали это сделать. Раненого фиксировал дрон украинской разведки, 16 июля сержант погиб от ранений. 21 июля его тело оккупанты передали на подконтрольную Украине территорию.

Как рассказывал "Телеграф", в россии выпустили книгу про оккупантов, которые якобы сделали детство украинских детей "счастливым". Эту книгу будут выдавать школьникам на захваченных территориях и в россии вместе со школьными наборами.