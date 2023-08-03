Дочка загиблого героя продовжує справу батька: дівчинка зі знаменитого фото вразила мережу

Через рік після смерті отця вона вступила до Київського військового ліцею імені Івана Богуна

Ярослава Журавель, дочка загиблого в бою з російськими окупантами у 2020 році сержанта ЗСУ Ярослава Журавля, хоче стати військовослужбовцем. У мережі набирає популярності її фото у військовій формі, українці захоплюються мужністю юної українки.

Його опублікував Ігор Захаренко в Instagram.

На фото Ярослава у військовій формі зі зброєю в руках.

"Помста – це страва, яку подають холодною… Ярослава Журавель, дочка загиблого Ярослава Журавля", – йдеться у підписі до знімка.

Фото дівчинки на похороні батька у 2020-му році облетіло соцмережі.

2021 року Ярослава Журавель вступила до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Під час присяги її прийшли підтримати колишні воїни.

Ярослава Журавель прийняла присягу у 2021 році. Фото facebook/Олекса Сокіл

Нагадаємо, Ярослав Журавель – розвідник 137-го окремого батальйону морської піхоти загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла загиблого офіцера. Командир розвідувального взводу Дмитро Красногрудь підірвався на міні. Група евакуації вирушила за тілом командира 13 липня, проте окупанти відкрили вогонь, хоча тоді діяв режим тиші, узгоджений через ОБСЄ. Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги, його не могли евакуювати. Три дні росіяни не давали цього зробити. Пораненого фіксував дрон української розвідки, 16 липня сержант загинув від поранень. 21 липня його тіло окупанти передали на підконтрольну Україні територію.

Як розповідав "Телеграф", у росії випустили книгу про окупантів, які нібито зробили дитинство українських дітей "щасливим". Цю книгу видаватимуть школярам на захоплених територіях та в рф разом зі шкільними наборами.