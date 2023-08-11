Есть два варианта: откуда в Украину приедут мигранты после окончания войны

В экономическом плане мигранты — это однозначно благо для Украины

После победы Украины в войне наша страна ране или поздно столкнется с необходимостью привлечения мигрантов. При этом, потенциал украинской диаспоры: трудовых мигрантов, вынужденных мигрантов, недостаточен для того, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить Украину рабочей силой, а значит нужно будет привлекать мигрантов из третьих стран.

Такое мнение высказал заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Алексей Позняк в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что при условии значительных инвестиций этими мигрантами могут быть гражданами европейских стран, в частности, западных Балкан, Молдовы. Возможно даже из Болгарии и Румынии. Если экономические достижения будут более скромными, то остаются более бедные страны Азии и Африки, кроме, конечно, нефтедобывающих стран.

Пом нению Позняка, в экономическом плане мигранты — это однозначно благо для Украины.

"Но если это не будут столь большие массы мигрантов, что рынок труда не сможет их "переварить". Но не думаю, что так будет. Другое дело, что могут быть социальные проблемы, ведь мигранты — люди с другими взглядами, с другой системой ценностей. У нас уже есть такие группы мигрантов, но они не очень многочисленны, а после полномасштабной войны некоторые категории мигрантов уехали. И у нас возникнет вопрос об интеграции мигрантов. Если интеграция будет успешна, негативные факторы миграции будут существенно смягчены", — говорит он.

Более подробно о том, что будет с рабочей силой после победы и стоит ли нам так бояться мигрантов читайте в полной версии интервью Алексея Позняка для "Телеграфа" под названием "Украина может быть либо бедной, либо с мигрантами": интервью с ученым-демографом"

Ранее мы писали о том, что в сети обсуждают предложение запретить мужчинам выезжать за границу после победы Украины.