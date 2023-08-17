"Мы никогда даже не задумывались": названа одна из главных ошибок Украины в войне с россией

Украине нужно было лучше готовиться к войне.

Несмотря на успехи в войне с россией, Украине нужно помнить об ошибках, которые были допущены перед полномасштабным вторжением, и исправлять их.

По словам экс-командира батальона "Айдар" и военного аналитика Евгения Дикого, главной ошибкой Украины было недостаточное производство военных дронов всех видов.

"К сожалению, этот процесс пошел очень поздно. До "большой" войны мы вообще никогда этим не заморачивались. Даже все восемь лет, что шла война на Донбассе, наше дронопроизводство развивалось в рамках тактических систем. Мы работали для фронта, преимущественно на уровне дронов Mavic, а это не просто тактические системы, а системы для взвода или отделения. Максимум, что мы производили, это, например, "Лелеки" (украинский БПЛА — Ред. ), но это не ударные, а разведывательные дроны с радиусом 100 километров. Это то, что требовалось для линии разграничения. И мы никогда даже не задумывались над тем, что нам нужно оружие, которое бы доставало вглубь россии. Это наша ошибка", – считает Евгений.

БПЛА "Лелека-100"

Однако с мая прошлого года индустрия боевых дронов получила серьезный толчок. В Украине началась массовая разработка разных дронов, в частности, дальнего воздействия, при помощи которых ВСУ могут поражать инфраструктуру врага в глубине россии.

По словам Евгения, по всей Украине работает около сотни команд, и производством "птичек" занимаются как инженеры-любители, так и крупные предприятия.

"Первые результаты очень приятные и обнадеживающие: и по морю, и по воздуху мы уже вышли на расстояние в 1000 км. А это то, что по воздуху достает до Москвы, складов и аэродромов в Европейской части россии, а в плане морского дронопроизводства для нас теперь открыто все Черное море — там от наших дронов уже негде спрятаться", – комментирует военный эксперт.

Украинский военный

О перенесении военных действий на территорию рф, о том, как дальше будет развиваться украинское контрнаступление и почему в него не верят западные СМИ, читайте в первой части интервью с Евгением Диким: "ВСУ зависят от того, какие "тараканы" танцуют в головах наших союзников"

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