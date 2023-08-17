Прекращайте рассматривать архитектуру времен СССР как советское наследие. УССР в Союзе была донором

Писатель-маринист и бывший моряк подчеркивает, что УССР в Советском Союзе имела положительное сальдо, ее средствами поддерживались дотационные республики

Еще такое. Прекращайте рассматривать технические сооружения, архитектуру времен СССР как советское наследие, которое и наши экстремисты бабоборцы, и россияне как-то синхронно пытаются снести, не восстанавливать, забрасывать тапками и Калибрами.

УССР в Советском Союзе была донором, имела положительное сальдо, ее средствами поддерживались дотационные республики. Поэтому есть смысл говорить об украинском наследии в РФ, как Сургут или Тюмень, освоенные и населенные преимущественно выходцами из Украины.

Относительно своих инфраструктурных проектов, как вот каскад ГЭС на Днепре, ирригационные каналы Таврии и Крыма, металлургические комбинаты и харьковские небоскребы — они и подавно строились внутренними ресурсами, даже если привлекались американские инженеры, как на Днепрогэс в 1980-х, подавляющее большинство рядовых работников было за счет уничтожения украинского села: либо из него убегали на большие стройки, либо им откармливались, убежав из сел в России или Казахстане (так, Нурсултан Назарбаев учился на металлурга в ПТУ в Днепродзержинске). О ресурсах вроде руды и угля или цемента уже и не упоминаю — они тоже принадлежат украинскому народу.

Даже простой отказ от финансирования маниловских прожектов позднего СССР за наш счет, сосредоточение прибылей не в Москве, а у десятка локальных олигархов, уже повысило уровень жизни, ибо отменило практики "фараонских" проектов вроде опрокидывания сибирских рек в Среднюю Азию. Олигархические деньги все же циркулировали внутри Украины и попадали, скажем, в строителей Конча-Заспы и футбольных стадионов, галеристов на Бессарабке и другой обслуги лакшери сегмента. Трудно проследить, как эти деньги материализовались в теплые туалеты и планшеты с выходом в интернет у бабушки в деревне, но именно такое положение вещей неожиданно для нас зафиксировало российское вторжение. В России этого перераспределения не произошло: 25-летний бурят впервые видел планшет в доме украинской бабушки.

А все просто: они остались без украинских ресурсов, прежде всего, человеческих. Поэтому сейчас так лихорадочно воруют украинских детей, о чем вещал Жириновский перед нападением, однако нам было смешно над его глупостью. Не ерунда: 700 тысяч вывезенных в Россию детей.

То-то же. Все плотины, каналы, мартены и домны, которые якобы оставил нам СССР, построены украинскими руками, за украинские деньги, полученные с работы бесправных крестьян, а начиная с 1960-х, еще и украинским мозгом, потому что выучилось первое послевоенное поколение украинцев. Северокрымский канал проектировал папа моего одноклассника, доктор наук. Бабу, вокруг которой сломано столько копий, разработал институт Патона.

Не хочу встревать в дискуссии об эстетической ценности советского модернизма или брутализма, написали уже достаточно. Но это тоже наследие не СССР, а УССР, Украины. Уничтожать собственное наследие — это точно не об украинцах.

Источник: Facebook-страница Антона Санченко.