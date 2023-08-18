Остался один шаг: США приняли важное решение по передаче F-16 Украине

Обучение пилотов может завершиться к 2024 году

США согласились с передачей истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Самолеты передадут ВСУ только после того, как наши пилоты закончат обучение.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что Соединенные Штаты ускорят утверждение запросов на передачу F-16 для отправки в Украину, когда пилоты пройдут подготовку", — рассказал агентству неназванный американский чиновник.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен уже отправил датским и нидерландским коллегам письма, в которых заверил в поддержке данного вопроса.

Также информацию об этом подтвердил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Отметим, что недавно Дания и Нидерланды обращались с просьбой ускорить выдачу гарантий.

Интересно, что в августе должны были стартовать учения наших пилотов. Как говорил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Пульсен, результаты обучения можно будет увидеть в начале 2024 года.

Напомним, что Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия в вопросе обучения пилотов и другого вспомогательного персонала.

Ранее "Телеграф" писал о том, что обучение украинских пилотов на F-16 серьезно переносится.