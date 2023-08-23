Второй День города с начала войны: как живет многострадальный Харьков сейчас (фото, видео)

В Харькове повреждены в результате ударов свыше 5 тысяч домов

Харьков 23 августа отмечает свой 369-й день рождения. На этот день также приходится День освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. К сожалению, второй год подряд город встречает праздник в условиях войны с российским агрессором.

"Телеграф" рассказывает и показывает, чем живет город сейчас и что с ним сделали оккупанты.

С первых дней российского вторжения Харьков оказался под массированным ударом врага. Из-за близкого расположения к границе с россией, враг попытался как можно скорее захватить город, однако наши защитники не позволили этому случиться. В ответ на это россияне обстреливали жилые районы Харькова ракетами и артиллерией. Сейчас Харьков считается едва ли не самым пострадавшим крупным прифронтовым городом Украины.

Университет Бекетова после обстрела, февраль 2023 года. Фото: Телеграф

Университет Бекетова после обстрела, февраль 2023 года. Фото: Телеграф

До начала войны в городе проживало свыше 1,4 миллиона человек, а после начала войны население составляло от 300 до 400 тысяч. Постепенно люди начали возвращаться домой и, по последним данным, сейчас в городе находятся около 1,2-1,3 миллиона жителей.

Памятник убитым россиянами детям в Харькове, август 2023 года. Фото: Ян Доброносов

Памятник убитым россиянами детям в Харькове, август 2023 года. Фото: Ян Доброносов

Наши защитники со временем смогли выбить врага из пригорода, из-за чего у противника теперь нет возможности бить по Харькову из артиллерии. Несмотря на это, противник регулярно пускает по городу-миллионику ракеты С-300 из Белгорода. Время подлета таких ракет — считанные минуты, из-за чего часто есть жертвы среди гражданского населения.

Кладбище жертв российской агрессии разрастается. Фото: Ян Доброносов, декабрь 2022 года

Захоронение жертв российской агрессии на кладбище в Харькове. Фото: Ян Доброносов, декабрь 2022 года

Интересно, что за 500 дней войны воздушную тревогу в Харькове объявляли 2334 раза, а общая ее продолжительность составила 80 дней 4 часа 38 минут.

Так выглядит "кладбище" снарядов, выпущенных по Харькову

"Кладбище" ракет в Харькове. Фото: Ян Доброносов, декабрь 2022 года

По данным местных властей, в Харькове повреждены в результате ударов свыше 5 тысяч домов, а 500 их них уже не получится восстановить. Жилья из-за обстрелов лишились 150 тысяч человек.

Во многих дворах можно увидеть такие руины. Фото: Ян Доброносов, сентябрь 2022 года

Самым пострадавшим жилым районом Харькова является Северная Салтовка, которая ближе всего расположена к границе с россией. Это был самый густонаселённый район города — до начала войны там проживало до 300 тысяч человек. Сейчас там разрушено или повреждено около 70% зданий.

В результате обстрела разрушена школа. Фото: Ян Доброносов, июль 2022 года

Из-за постоянных обстрелов в городе начали думать о том, как помочь жителям сохранить жизни. В городе устанавливают дополнительные убежища, также в качестве укрытий используют метро. Постепенно жизнь возвращается в нормальное русло, хотя нормальной жизнь под звуки тревог и постоянные обстрелы вряд ли назовешь.

Видео: Ян Доброносов, март 2022 года

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