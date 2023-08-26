ВСУ продвигаются на юге, враг готовится наступать на двух направлениях: свежие карты боев

По всей линии фронта идут ожесточенные бои

Идет 549-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 25 августа украинские войска вели наступательные операции на двух участках фронта и продвинулись в районе Работина Запорожской области. Россияне перебрасывают резервы на Купянское и Лиманское направления, готовясь активизировать наступательные действия.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Российские войска 25 августа вели наступательные операции на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки и на западе Донецкой области. Местами продвинулись вперед.

Харьковская и Луганская области

Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, показывают, что российские войска продвигались к западу от Ковалевки. Украинский Генштаб сообщил, что враг вел безуспешные наступательные действия около Новогоровки.

Луганская и Харьковская области

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что россияне после месяца ожесточенных боев и значительных потерь перебрасывают новосформированные бригады и дивизии на Купянское и Лиманское направления. Они стремятся возобновить активные наступательные действия.

Донецкая область

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Курдюмовки и Клещиевки.

Бахмутское направление

Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные операции вблизи Клищиевки. Российский "военкор" утверждал, что армия рф атаковала вблизи Веселого.

Донецкая область

По данным Генштаба Украины, оккупанты вели неудачные наступательные операции к югу от Авдеевки. Также они атаковали вблизи Первомайского, Марьинки и Авдеевки и к северо-востоку от Новомихайловки.

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что 25 августа украинские силы отразили российские атаки вблизи Угледара (30 км к юго-западу от города Донецк). Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы вели наступательные операции вблизи Приютного и Урожайного и в направлении Старомлиновки.

Российские источники продолжают выражать обеспокоенность из-за уязвимости российских войск перед возможными украинскими наступательными операциями в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись.

Генштаб Украины сообщил, что ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении. Продвинулись в направлении Новоданиловка — Новопокроповка и Малая Токмачка.

Район Времевки

Район Работино

Украинские силы продолжили контрнаступательные операции в районе Работино на западе Запорожской области и 25 августа продвинулись вперед. Российские блогеры сетовали на отсутствие подкреплений и ротации войск в этом районе.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", после долгого периода критики, на Западе звучит все больше заявлений об успехах контрнаступления ВСУ. Зарубежные СМИ пишут, что украинская армия уже прорвала первую линию обороны россиян в Запорожской области. Сейчас Силы обороны расширяют свой клин в направлении стратегического города Токмак.