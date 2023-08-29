Укр

Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник Новость обновлена 29 августа 2023, 15:15
Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник. Фото Пресс-служба фонда

С начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник Nissan Navara, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает в Донецкой области, помогая бойцам защищать страну от агрессора.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Теги:
#Автомобиль #ВСУ #Favbet Foundation