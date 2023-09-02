"Лети, золотой мальчик": на фронте погиб талантливый молодой изобретатель из Одессы

Его называли вундеркиндом, перед Борисом было блестящее и плодотворное будущее

Освобождение Украины от российских оккупантов дается очень дорогой ценой — гибнут наши защитники. Под Авдеевкой, выполняя боевое задание, 30 августа погиб 24-лентий Борис Чубин из Одессы. В 2014 году он получил грант на обучение в Германии, но отказался, поскольку решил помогать разработкам украинской армии.

О гибели сына сообщила его мать Татьяна Чубина. Она уточнила, что он воевал в составе 59 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Мой сын… Моя надежда… Моя гордость. На щите. Погиб 30 августа 2023, выполняя боевое задание в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка", — написала она в Facebook.

Борис Чубин на фронте

Общественная деятельница Зоя Казанжи, которая знакома с мамой Бориса, рассказала, что женщина растила сына сама.

"Это был (Господи, был!) золотой мальчик! Блестящее образование, несколько иностранных языков. Не захотел в свое время уехать за границу на обучение … Лети, золотой мальчик. Там уже много наших. К сожалению, много", — написала она.

Борис в 2022 году

Еще будучи подростком, Борис Чубин создал прибор iHelp для незрячих и слабовидящих, который помогает им беспрепятственно перемещаться по городу, а также — социальную сеть. Еще одна его разработка – приложение для для садоводов Garden club. Оно подсказівает, когда и что нужно высаживать и сеять.

За создание навигационного миникомпьютера для незрячих людей Борис был признан победителем Всеукраинского конкурса "Инновационный прорыв-2013". Его проект "Создание равных возможностей для слепых и слабовидящих" получил самую высокую оценку международного жюри и специалистов в области высоких технологий. За победу в престижном конкурсе боролись 248 украинских изобретателей, программистов и инженеров-робототехников.

Парень знал три иностранных языка — английский, немецкий и китайский. В марте 2014 года получил гранд на обучение в одной из престижных гимназий Германии, но отказался. Он хотел остаться в Украине, чтобы помогать армии своими разработками.

Борис был единственным выпускником в Одесской области, который смог поступить сразу на второй курс одновременно в два вуза. Он изучал банковское дело и международные правовые отношения.

Как сообщал "Телеграф", в июле 2023 года при спасении жизни побратимов на Бахмутском направлении погиб Всеволод Татьков из Харькова. Он был известен в области как спортсмен и студент НТУ "ХПИ".