Резников озвучил стоимость дня войны в Украине, цифры колоссальные

Резников отметил работу волонтеров во время войны

Министр обороны Украины Алексей Резников, который, к слову, уже скоро станет "бывшим", рассказал о том, сколько стоит один день войны в Украине. Он также назвал долю волонтерских фондов в этой сумме.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу". По словам министра, день войны обходится нам в 100 миллионов долларов. Резникова также спросили о том, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают за средства, которые граждане донатят волонтерам, а не за бюджетные.

"Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну… А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", — говорит министр.

Исходя из всего вышесказанного, Резников отметил, что несправедливо предъявлять претензии государству, что, мол, все делают волонтеры, потому что это не так.

"На самом деле это делают граждане Украины − те, кто работают, потому что они платят налоги и эти налоги идут в бюджет, а из этого бюджета идут, в том числе, и на армию. Армия сегодня − самый большой потребитель средств. Но средства нужны и на содержание страны в целом. Поэтому надо работать и платить налоги", — добавляет глава Минобороны.

В то же время он добавил, что очень хорошо и правильно, что волонтеры объявляют сборы, а граждане сбрасывают свои собственные средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Резников развеял главный миф о стандартах НАТО.