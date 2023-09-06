Мэр одного из городов мобилизовался в ВСУ: украинцы отреагировали в сети

Именно сейчас наступил решающий и переломный момент войны, когда от каждого зависит будущее страны

Городской глава Борисполя Киевской области Владимир Борисенко стал частью Вооруженных сил Украины, чтобы бороться с оккупантами в ходе полномасштабной войны. В сети с восхищением отреагировали на поступок мэра.

На своей странице в Facebook Борисенко объяснил свое решение и подчеркнул, что самое главное для Украины сегодня — одержать победу, а эта борьба требует действий.

"Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов встать на защиту Украины. Общество должно осознать, что если один из военных получает ранение или, не дай Бог, погибает, то на его место должен прийти другой. Неважно кто ты: городской глава, депутат, предприниматель, водитель, механик… Именно сейчас наступил решающий и переломный момент войны. От каждого зависит дальнейшая судьба всей страны", — написал он.

Борисенко также подчеркнул, что каждый должен понимать для себя — кто он в этой войне и призвал присоединяться к Вооруженным силам Украины.

"Присоединяйтесь к рядам Вооруженных Сил Украины. Эта война длится не одно столетие и нам представился шанс не передать ее детям", — подытожил он.

Тем временем в социальных сетях началось обсуждение мужественного поступка мэра. Пост Владимира Борисенко собрал более тысячи комментариев, в которых люди благодарят его за такое смелое решение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что морпех и полковник Виктор Сикоза стал Героем Украины. Во время визита в Донецкую область Владимир Зеленский присвоил ему это звание, а также вручил ему орден "Золотая звезда".