У солдат от него "поднимается настроение": США передадут Украине новую партию эффективного оружия

Кассетные снаряды могут стать "постоянным элементом украинского арсенала"

Спустя почти два месяца после начала использования Украиной американских кассетных боеприпасов в США планируют отправить еще больше таких снарядов для ВСУ. Новая партия будет передана уже в "ближайшее время".

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимные источники среди американских чиновников. По их словам, это оружие сыграло ключевую роль в том, чтобы помочь Украине "сохранить импульс" контрнаступления на юге. Их эффективность, отмечает издание, подтверждают и украинские военные.

"Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, у них поднимается настроение", — сказал The NYT один из морпехов, который освобождал Урожайное.

По мнению экспертов, быстрых расход боеприпасов на войне в Украине может привести к тому, что кассетные снаряды могут стать "постоянным элементом украинского арсенала". Издание пишет, что это особенно беспокоит тех, кто возражает против передачи Украине каких-либо кассетных боеприпасов, независимо от того, кто и как их использует.

На данный момент украинские военные заявляют, что прибытие американских кассетных боеприпасов не только подняло боевой дух, но и помогло разрушить российские оборонительные позиции на юге, продолжать оказывать давление на российские войска на востоке и сдерживать российские атаки на северо-востоке.

А некоторые эксперты указывают на некоторые конкретные сражения, в которых, по их мнению, помогли кассетные боеприпасы. Одним из таких мест является город Купянск в Харьковской области, где Украина использовала их больше для защиты, чем для нападения.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин разозлился из-за кассетных боеприпасов для ВСУ и начал угрожать.