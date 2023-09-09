В Украине предложили "отменить" ограниченно пригодных: заберут ли людей с проблемами со здоровьем на фронт

Омбудсмен предложил оставить только категории "годен" и "непригоден"

Формулировка "ограниченно пригодный" создает большое количество коррупционных лазеек, а потому ее предложили убрать совсем.

Как сообщил в эфире единого марафона новостей омбудсмен Дмитрий Лубинец, если у граждан есть проблемы со здоровьем и они не могут выполнять боевые задачи, то они все равно могут выполнять тыловую работу. Таким образом он предложил оставить формулировки "годен" и "непригоден".

"Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как "непригодные", а гражданам Украины, имеющим открытые проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно пригодный", — сказал он и добавил, что ситуация нуждается в урегулировании.

По его словам, если военнообязанный не может выполнять боевые задачи на передовой в силу проблем со здоровьем, то он все равно может проходить службу в штабе, в ракетных войсках или же стать военным IT-шником, то есть проходить службу без отправки на фронт.

Лубинец отметил, что он направил соответствующую рекомендацию в СНБО, где вопрос пригодности и непригодности должен быть полностью урегулирован через военные профессии. Сама же процедура, по словам омбудсмена, должна быть максимально прозрачной и оцифрованной, а доступ к электронным базам должны быть у врачей и институций, которые осуществляют парламентский контроль.

Чиновник убежден, что это позволит искоренить коррупцию и обеспечить защиту прав граждан, если они нарушаются.

Как сообщалось ранее, в Украине утвердили новый порядок мобилизации в ряды ВСУ, по которому часть непригодных к прохождению службы мужчин будет признана пригодными.