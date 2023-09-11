Оккупанты массово хотят сдаваться в плен: на них повлияла сенсационная спецоперация ГУР

Спецоперация с вертолетом прошла в августе и носила название "Синица"

После того, как украинские спецслужбы провели операцию по захвату вражеского вертолета Ми-8, среди российских военных резко возросло число желающих сдаться в плен. С таким желанием они обращаются через специальный проект "Хочу жить".

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, число желающих воспользоваться возможностью сдаться в плен выросло на 70%.

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции Синица с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии рф, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" – скачок произошел примерно на 70 процентов в день", – отметил представитель разведки.

Также Юсов рассказал о том, действительно ли Украина заплатит 2 миллиона долларов пилоту, которые передаст Украине истребитель МиГ. По словам разведчика, эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. При этом он признался, что вознаграждение пилоту все же будет.

Напомним, что в августе 2023 года российский вертолет Ми-8 был захвачен Украиной. Это случилось без сопротивления российского экипажа. По данным разведки, пилот добровольно прилетел в Полтавскую область и сдался.

Для справки. Проект "Хочу жить" разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. российские солдаты могут им воспользоваться, чтобы сдаться в плен сохранить свою жизнь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранее в проекте "Хочу жить" рассказали о том, кто из россиян чаще сдается в плен.