Одновременно в воздухе бывает 250-300 дронов: полковник объяснил важность БПЛА на поле боя

Новые технологии все больше включаются в современную войну

На поле боя все большую роль играют дроны, ведь это относительно недорогое и очень эффективное средство поражения сил противника. Большинство экспертов до полномасштабной войны россии против Украины не представляли себе роль беспилотников.

Об этом рассказал полковник Иван Павленко в интервью "Украинской правде". По его словам, с весны на фронте появились FPV-дроны.

"Сегодня нам присылают фотографии, когда 3-4 вражеских дрона валяются вокруг нашего танка. Они просто теряют управление и падают. И мы сохраняем наш экипаж. Вот вам результат работы средств радиоэлектронной борьбы. Но здесь другой вопрос – масштабирование. Во-первых, нужно очень быстро найти специалистов, сделать эти средства в большом количестве и доставить в войска", — отметил он.

Во-вторых, по словам полковника, большинство экспертов, даже иностранных, по состоянию на 2022 год не представляли масштаб применения дронов в современной войне.

"Было примерно такое понимание ситуации: Афганистан, база и издалека маленький квадрокоптер. И его нужно обнаружить и подавить", — пояснил Павленко.

Вместе с тем, по его словам, сейчас, если брать территорию от Запорожья до Лимана, на некоторых участках фронта у нас бывает 250-300 дронов одновременно в воздухе. Это общее количество – и наших и вражеских.

"Изменилась парадигма войны. Раньше мы считали, что основное средство ведения боя – это огневое поражение сил противника. Мы и сейчас так считаем. Но способы повышения эффективности этих средств, выявления противника и наведения оружия совершенно изменились. Это принесли новые технологии. В первую очередь, это дроны". Потому что они, во-первых, относительно недороги, если сравнить, например, стоимость танка и даже высокотехнологичного дрона", — подчеркнул полковник.

Второй момент, добавил он, в том, что массовость производства и функциональность дронов действительно впечатляет. В то же время, на фоне этого автоматически возник вопрос раидоэлектронной борьбы, потому что этому всему надо противодействовать. Очень часто бывают ситуации, когда только средства РЭБ могут эту задачу выполнить. Рой FPV-дронов никакая огневая система сбить не может.

Для справки: дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View – сокращенно FPV). Режим FPV – это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БПЛА. Как правило, FPV-дроны управляются исключительно вручную, поэтому не связаны со спутниковой системой GPS и являются неуязвимыми для подавляющих навигацию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщал "Телеграф", недавно спецпредставитель президента россии по цифровому и технологическому развитию Дмитрий песков поразил соображениями о боевых дронах. Он заявил, что "слово "дрон" означает практически то же, что и слово "дрын", но только летающий".