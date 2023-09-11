"Дрон - почти то же, что и дрын": представитель путина поразил рассуждениями

В рф решили разобраться с названиями технологий, но получилось всё как обычно

В россии нередко делают нелепые заявления и на сей раз фраза, касающаяся российских технологий, пополнила "копилку абсурда". В стране-агрессоре считают, что "слово "дрон" означает практически то же самое, что и слово "дрын", но только летающий".

Такое заявление на полях Восточного экономического форума во Владивостоке сказал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию дмитрий песков. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, в россии мучаются от отсутствия правильных названий. Он подчеркнул, что у них "какие-то непонятные БАСы (беспилотная авиационная система), какие-то непонятные БПЛА (беспилотный летательный аппарат) и все остальное".

"Наш подход такой: мы считаем, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. Поэтому – хорошее русское слово "дрон" – вы знаете, существует, это почти что-то же самое что дрын, но только летающий. Функцию конницы сейчас выполняет дроница", — сказал он.

В социальных сетях уже успели отреагировать на "важные" умозаключения и высказывания в россии. Высказывания дмитрия пескова подняли на смех.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты придумали новый способ бронирования, однако с этим ноу-хау все же кое-что не так.