"Дрон — майже те саме, що й дрин": представник путіна вразив міркуваннями

У росії вирішили розібратися з назвами технологій, але вийшло все як завжди

У росії нерідко роблять безглузді заяви й цього разу фраза щодо російських технологій поповнила "скарбничку абсурду". У країні-агресорі вважають, що "слово "дрон" означає практично те саме, що і слово "дрин", але тільки літаючий".

Таку заяву на полях Східного економічного форуму у Владивостоці сказав спецпредставник президента з цифрового та технологічного розвитку дмитро пєсков. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, у рф страждають від відсутності правильних назв. Він підкреслив, що у них "якісь незрозумілі БАСи ( безпілотна авіаційна система), якісь незрозумілі БПЛА (безпілотний літальний апарат) та все інше".

"Наш підхід такий: ми вважаємо, що сила мови полягає в можливості поглинати ворожі смисли інших мов. Тому — хороше російське слово "дрон" — ви знаєте, існує, це майже щось саме що дрин, але тільки літаючий. Функцію кінноти зараз виконує дрониця", — сказав він.

У соціальних мережах вже встигли відреагувати на "важливі" умовиводи та висловлювання в росії. Висловлювання дмитра пєскова підняли на сміх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти придумали новий спосіб бронювання, проте з цим ноу-хау все ж таки дещо не так.