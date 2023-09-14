"Какого черта мы ждем?": Джонсон сделал мощные заявления насчет Украины

Украинцы ждут от Британии гаубицы, Storm Shadow, средства ПВО, а также нуждаются в помощи, которую союзница может оказать в плане технологий беспилотников

После визита в Украину бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал правительство своей страны, призвав не медлить с поставками оружия, в том числе и дальнобойных ракет, в которых Киев сейчас очень нуждается.

Об этом Джонсон написал в своей колонке в британском журнале The Spectator. Текст с мощными высказываниями был сделан после визита в Украину и он во многом посвящен его рассказу об украинских ветеранах, с которыми он встретился в реабилитационном центре.

"Ты стоишь в этих больничных палатах и чувствуешь ужас от боли, ярость от того, что столько людей до сих пор спускают в мясорубку – и все из-за эго и глупости одного человека, Молох кремля. Ни на миг не верьте, что этих украинских солдат или шире – население Украины – можно как-то убедить сложить оружие или заключить соглашение с путиным", — написал он.

Борис Джонсон добавил, что украинцы по-прежнему верят в свои силы и свою победу, а идею переговоров в путиным считают просто смешной. Единственная вещь, которую они хотят от союзников — это оружие.

"Я просто не понимаю, почему мы продолжаем медлить. Почему мы всегда так медленны? Как мы можем смотреть в глаза этим людям и объяснять задержку? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали путина, и сейчас мы продолжаем делать то же самое. Все, что нам нужно, это стратегическое терпение и гораздо быстрее реагировать на вопрос оказания военной помощи", — отметил в своем тексте экс-премьер.

Он напомнил, как еще в прошлом году Британия волновалась о передаче бронемашин Украине, чтобы не спровоцировать россию, то сейчас уже ситуация в корне изменилась.

"Украинцам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), чтобы сбивать российские вертолеты. Им нужны системы типа Patriot, чтобы оградить себя от нападения с воздуха, и им нужна лучшая дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожить российские позиции. Хаймарсы были ценны, но и россияне демонстрируют эффективность в своих контрмерах. Украинцы хотят и нуждаются в ATACM, ракетных системах большой дальности, которые до сих пор не предоставляются США, и им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, оружия, которое оказалось чрезвычайно ценным", — отметил Джонсон.

Украинцы, по словам экс-премьера, ждут от Британии гаубицы, Storm Shadow, средства ПВО, а также нуждаются в помощи, которую союзница может оказать в плане технологий беспилотников.

"Президент Зеленский сказал мне, что ему нужно только 200 баллистических систем, таких как ATACM, а в США их тысячи. Зачем "держать их на льду"? Какой другой цели они могли бы служить, чтобы лучше обеспечить долгосрочную безопасность Запада, включая Соединенные Штаты? Я спрашивал это раньше, и я спрашиваю это снова: какого черта мы ждем?", — подытожил Борис Джонсон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Британия избавилась от десятков танков Challenger 2, которые могли быть переданы для ВСУ. Однако в правительстве решили, что чинить их нецелесообразно.