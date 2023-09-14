Осталось только черное пятно: появились первые спутниковые снимки ПВО рф в Евпатории

Позиции россиян "спалил" турист еще в 2022 году

В сети появились первые спутниковые снимки позиции российской ПВО в Евпатории, по которой ударила Украина. На них видны масштабы разрушений.

Как пишут журналисты "Радио Свобода", фотографии были сделаны утром 14 сентября, а значит сразу после атаки Украины. Отмечается, что они подтверждают поражение системы ПВО С-400, о которой говорили в СБУ. При этом россия до сих пор официально не сообщала об уничтожении своего комплекса.

Стоит отметить, что до этого OSINT-аналитик под ником OSINTtechnical публиковал в сети спутниковый снимок двухнедельной давности, на котором можно увидеть позиции комплекса ПВО в Евпатории. К слову, он также отметил, что данная локация российской ПВО была публично выявлена еще в 2022 году благодаря туристу, который сфотографировался рядом с военной техникой.

Если сравнить обе фотографии, то можно заметить, в частности, что на месте, где была расположена "TEL"(судя по данным из англоязычной вики, расшифровывается как — Transporter erector launcher, что в переводе Транспортер-монтажная пусковая установка) вместо неё теперь осталось лишь черное пятно.

Для понимания: TEL — это и есть то, что в народе принято называть ПВО (На деле в комплексы входят еще радары, заряжающие машины и т.д). Выглядит она так:

О поражении других частей комплекса судить по этим фото тяжело, но на позиции "Триумфа" осталось еще много черных пятен.

Ранее мы писали о том, что в сети появилось полное видео ночной атаки на армию рф Евпатории.