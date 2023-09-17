Не только ракеты: россияне применили особую тактику при утренней атаке по Украине

Враг готовится к таким атакам определенный период времени

Российские оккупанты использовали смешанный тип атаки по Украине утром 17 сентября. Они запускали по территории страны ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, захватчики пытаются истощить нашу ПВО, а одна из тактик врага — сложные маневры ракет.

"Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает в преддверии значимых событий", — сказала Гуменюк.

Она также добавила, что украина неоднократно переживала такие атаки. Враг тем временем пытается найти эффективную для себя тактику.

"Но в течение атаки может быть привлечен вывод на курс ракетоносителя морского базирования и могут быть привлечены и такие ракеты. Также наблюдаем маневры ракеты. Враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику. Наша боевая работа продолжается", – подчеркнула Гуменюк.

В то же время в СтратКоме сообщают, что 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). Также 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны Великобритании заявили о планах российских оккупантов на зиму. Ссылаясь на данные разведки они сообщили, что оккупанты уже готовятся к атакам по объектам энергосистемы.