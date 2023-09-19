"Рамштайн-15": о чем пойдет речь и как отразится на результатах смена министра обороны Украины

Заседание пройдет в очном формате в Германии

Во вторник, 19 сентября, состоится Очередная встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". Она станет 15-й по счету и первой без экс-министра обороны Алексея Резникова.

Впервые в качестве главы минобороны Украины во встрече "Рамштайн" примет участие Рустем Умеров. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, смена министра обороны не повлияет на отношения с союзниками, пишет "РБК-Украина".

Заседание происходит на фоне ожиданий, что США примут решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS. Аналогичного решения ждут от Германии по Taurus.

"Единственное, что нужно дождаться соответствующего применения этих ракет, после которого будет объявлено о том, что США передали их Украине", — отметил Александр Мусиенко.

Некоторые союзники объявили о помощи, не дожидаясь очередного "Рамштайна". Так, Дания предоставит Украине крупный пакет помощи на более 800 млн долларов с танками, БМП и зенитными орудиями. А Литва пообещала 1,5 млн патронов.

При этом информации о конкретной повестки для заседания нет, но в августе тогдашний министр обороны Алексей Резников при анонсе 15-го "Рамштайна" говорил, что главной темой обсуждения будут вопросы защиты украинского неба, включая поставки ПВО и боевой авиации. Второй приоритет — артиллерия и боеприпасы к ней, а третьим — все что касается наличия боевой бронированной техники.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Рустем Умеров провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили неотложные потребности Украины, обсудили повестку дня "Рамштайна" и договорились оставаться в тесном контакте.

Александр Мусиенко подчеркнул, что смена министра не будет иметь негативных последствий. Ситуация с международной коммуникацией Украины и на формальном и на неформальном уровне остается стабильной.

"Не стоит ждать каких-то принципиальных изменений в связи с новым министром обороны Украины. Страны, которые нас поддерживают, они поддерживают Украину, как государство, а не отдельного министра или главнокомандующего. Военный блок, отвечающий за сотрудничество с нашими партнерами, не изменился", — пояснил эксперт.

Как сообщал "Телеграф", 19 сентября президент Украины находится с визитом в США. У него запланирована встреча с президентом Соединенных штатов Джо Байденом, глава Белого Дома хочет лично услышать от Зеленского о ситуации в Украине, в частности, о прогрессе в контрнаступлении ВСУ.