Защита неба и "бронированный кулак": Резников назвал сроки следующей встречи "Рамштайн"

Что будут обсуждать на встрече "Рамштайн"

Следующее заседание представителей стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" состоится в следующем месяце и будет проходить вживую.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Андриане Кучер, офлайн встречу стоит ждать с 17 по 24 сентября.

По его словам, главной темой обсуждения будут вопросы защиты украинского неба, включая поставки ПВО и боевой авиации.

Вторым приоритетом, отмечает Резников, будет артиллерия и боеприпасы к ней, а третьим — все что касается наличия боевой бронированной техники.

Кроме того во время встречи также будут обсуждены вопросы подготовки украинских бойцов, формирования новых бригад и обновление уже существующих.

"Почему будет важен Рамштайн, который пройдет осенью? Потому что мы будем коммуницировать свое видение будущего и на следующие годы", — отметил Резников.

Как сообщалось ранее, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 самолета F-16 из Нидерландов. Чуть позже стало известно, что передать свои самолеты этого типа также согласилась Дания.

При этом накануне глава государства также добавил, что украинские пилоты начали тестировать и истребители Gripen производства Швеции.