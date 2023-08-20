Защита неба и "бронированный кулак": Резников назвал сроки следующей встречи "Рамштайн"
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Что будут обсуждать на встрече "Рамштайн"
Следующее заседание представителей стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" состоится в следующем месяце и будет проходить вживую.
Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Андриане Кучер, офлайн встречу стоит ждать с 17 по 24 сентября.
По его словам, главной темой обсуждения будут вопросы защиты украинского неба, включая поставки ПВО и боевой авиации.
Вторым приоритетом, отмечает Резников, будет артиллерия и боеприпасы к ней, а третьим — все что касается наличия боевой бронированной техники.
Кроме того во время встречи также будут обсуждены вопросы подготовки украинских бойцов, формирования новых бригад и обновление уже существующих.
"Почему будет важен Рамштайн, который пройдет осенью? Потому что мы будем коммуницировать свое видение будущего и на следующие годы", — отметил Резников.
Как сообщалось ранее, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 самолета F-16 из Нидерландов. Чуть позже стало известно, что передать свои самолеты этого типа также согласилась Дания.
При этом накануне глава государства также добавил, что украинские пилоты начали тестировать и истребители Gripen производства Швеции.