Возили в москву к медведеву, а отец стал коллаборантом: как юная украинка сбежала с оккупированных территорий

Родной папа хотел сдать девушку оккупантам

Россияне не просто похищают российских детей, но и милитаризирует их. Для этого их отправляют в путинскую "юнармию" и водят по пропагандистским мероприятиям. К счастью, некоторым удается сбежать.

Так произошло и с жительницей Херсонщины по имени Виктория, о которой рассказывает "Телеграф". На момент полномасштабного вторжения ей только исполнилось 16 лет. Большую часть времени она провела в оккупированном Геническе.

"Кроме недели, которую она вместе с другими украинскими подростками провела в москве, на так называемой "научной конференции" при участии пропагандистов соловьева, медведева и российских политиков", — говорится в материале.

Отмечается, что такие действия рф специально проводит в рамках милитаризации украинских детей. Викторию уже собирались депортировать в один из российских городов, но на неё вышли волонтеры центра Save Ukraine. Девушка уезжать решила сама, потому что родной отец, который пошел работать на российских военных, собирался сдать ее местной так называемой полиции. Он обвинял Викторию в работе на Украину и передаче информации ВСУ. К счастью, сейчас она уже находится в Киеве.

Больше об истории Виктории и других украинских детей, которые находятся в оккупации, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Верните наших детей! Как и куда рф депортирует несовершеннолетних украинцев и почему может избежать наказания".

Напомним, ранее мы писали о том, что у Лубинца рассказали, когда рф начала похищать украинских детей.