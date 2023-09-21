Залужный, Наев и не только: к кому приходили силовики в рамках дела о сдаче Юга

По словам одного из главных фигурантов дела, подорвать мосты на Чонгар не получилось

В Украине уже 1,5 года расследуют сдачу юга, который так легко удалось захватить оккупантам в первые дни полномасштабного вторжения. С допросами приходили даже к высокопоставленным генералам.

Подробно об этом рассказало ВВС. По данным издания, пока что правоохранители никому не сообщили о подозрении по этому делу.

Среди допрошенных командующий силами обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировкой войск "Юг", в том числе генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов и другие командиры военных формирований, а также бывшие начальники Генштаба Виктор Муженко и Руслан Хомчак.

"20 февраля этого года (2023) я был на допросе. До того в допросах была пауза продолжительностью в год… Меня очень удивило, что я одним из первых из Вооруженных Сил был вызван. Один из вопросов ко мне был, существовали ли определенные планы и почему так случилось. Планы существовали. А что случилось надо разобраться", — сказал Виктор Муженко.

Бывшие руководители Херсона и области также давали показания силовикам. В частности, и бывший председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, которого 16 сентября нашли мертвым в Киеве.

Дважды следователи приходили и к нынешнему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, но допрос не проводили. Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего сейчас нет, так же как не было и официального вызова на допрос. В ГБР и СБУ журналистам отказали в более подробном комментарии насчет подозрений в адрес Залужного.

Также уже был допрошен бывший командир 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Александр Виноградов. Всего силовики допросили по делу о сдаче юга Украины больше полусотни человек. Но, как выяснили журналисты, одного из основных участников дела, который утром 24 февраля 2022 года нес службу на границе с Крымом, долго не трогали. Речь идет о Иване Сестриватском.

В июле 2023 года он дал первое интервью СМИ, в котором рассказал о своих задачах и о том, почему их не выполнил. Ему приказали взорвать мосты на Чонгаре, но по необъяснимым причинам ему этого сделать не удалось, хотя они были заранее заминированы.

Морпех рассказал, что после неудачной попытки взорвать мосты он должен был отступить, но не успел и попал в плен к россиянам. Он предположил, что подрывной механизм мог не сработать из-за массированного обстрела врага — провода могли быть повреждены. Еще одна вероятная причина — работа диверсантов, которые сами повредили механизм. В ГБР сообщили, что одного из главных свидетелей допросили только после выхода его интервью в июле 2023 года, но подробности не сообщили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, кто причастен к сдаче юга. По его словам, речь идет не об одном человеке.