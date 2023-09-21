Залужний, Наєв і не тільки: до кого приходили силовики в рамках справи про здачу Півдня

За словами одного з головних фігурантів справи, підірвати мости на Чонгар не вдалося

В Україні вже півтора року розслідують здачу півдня, який так легко вдалося захопити окупантам у перші дні повномасштабного вторгнення. З допитами приходили навіть до високопоставлених генералів.

Докладно про це розповіло BBC. За даними видання, наразі правоохоронці нікому не повідомили про підозру у цій справі.

Серед допитаних командувач сил оборони Сергій Наєв, колишні командувачі угрупуванням військ "Південь", у тому числі генерали Андрій Ковальчук та Андрій Соколов та інші командири військових формувань, а також колишні начальники Генштабу Віктор Муженко та Руслан Хомчак.

"20 лютого цього року (2023) я був на допиті. До того в допитах була пауза тривалістю на рік… Мене дуже здивувало, що мене одного з перших зі Збройних Сил було викликано. Одне з питань до мене було, чи існували певні плани та чому так трапилося. Плани існували. А що трапилося треба розібратися", — сказав Віктор Муженко.

Колишні керівники Херсона та області також давали свідчення силовикам. Зокрема і колишній голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, якого 16 вересня знайшли мертвим у Києві.

Двічі слідчі приходили й до нинішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але допиту не проводили. Процесуального статусу у цій справі у головнокомандувача зараз немає, як і не було й офіційного виклику на допит. У ДБР та СБУ журналістам відмовили у більш докладному коментарі щодо підозр на адресу Залужного.

Також вже було допитано колишнього командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади полковника Олександра Виноградова. Загалом силовики допитали у справі про здачу півдня України понад півсотні людей. Але, як з’ясували журналісти, одного з основних учасників справи, який вранці 24 лютого 2022 року служив на кордоні з Кримом, довго не чіпали. Йдеться про Івана Сестріватського.

У липні 2023 року він дав перше інтерв’ю ЗМІ, в якому розповів про свої задачі та про те, чому їх не виконав. Йому наказали підірвати мости на Чонгарі, але з незрозумілих причин йому це зробити не вдалося, хоча вони були заздалегідь заміновані.

Морпіх розповів, що після невдалої спроби підірвати мости він мав відступити, але не встиг і потрапив у полон до росіян. Він припустив, що підривний механізм міг не спрацювати через масований обстріл ворога — дроти могли бути пошкоджені. Ще одна ймовірна причина – робота диверсантів, які самі пошкодили механізм. У ДБР повідомили, що одного з головних свідків допитали лише після виходу його інтерв’ю у липні 2023 року, але подробиць не повідомили.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мер Мелітополя Іван Федоров розповів, хто причетний до здачі півдня. За його словами, йдеться не про одну людину.