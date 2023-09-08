Розвідник розповів, що буде, коли росіяни тікатимуть з України

Успіхи ЗСУ на фронті можуть кардинально змінити позицію країн Глобального Півдня

В індійському Нью-Делі 9-10 вересня відбудеться саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20). Вкотре великий міжнародний захід відбудеться без російського лідера володимира путіна, який боїться залишати межі рф після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт у березні цього року. Але поки що він на всі світові майданчики відправляє замість себе міністра закордонних справ рф сергія лаврова.

Не буде на саміті в Індії й китайського лідера Сі Цзіньпіна. Натомість будуть європейські лідери, президент США, інші керівники країн, що входять до клубу G20. Особлива увага цього разу до Ріші Сунака – першого прем’єр-міністра Британії індійського походження. Є надія, що він сприятиме схилянню керівництва Індії більше на українську, ніж на російську сторону.

Своїми очікуваннями від саміту з "Телеграфом" поділився генерал армії України, екскерівник Зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж.

За словами генерала Маломужа, коли проводять міжнародні саміти, там обов’язково присутні представники розвідки. Зокрема серед членів тих чи інших делегацій.

"Це робиться не тільки в плані фізичного захисту своїх лідерів (що входить і до функціонала розвідників поряд із завданнями особистої охорони), а й для вирахування потенційних загроз. Плюс – такі зустрічі завжди відкривають простір для отримання інформації по тих країнах, які є пріоритетом для тих чи інших розвідорганів, десь особисто вступити в контакт (у тому числі з агентурою), десь – зняти інформацію за допомогою технічних засобів. Спонукати когось на відвертість. Можливо, попрацювати з колегами в плані отримання інформації по третій країні", – пояснює ексголова зовнішньої розвідки України.

"Щодо безпосередньо цього саміту та позиції її господині — Індії, вона, як і низка інших умовно нейтральних країн, явно вичікує. Не стає чітко на той чи інший бік. Активно викачує з росії ресурси, поправляючи тим самим своє економічне становище. Але й, на жаль, підтримуючи економіку країни-агресорки", – зазначає Микола Маломуж.

На думку експерта, з огляду на те, що Україна не тільки ефективно захищається, а й має перспективи перемоги, Індія може почати більше схилятися на наш бік.

Тим більше, наголошує генерал, що у нашій формулі миру робляться глобальні акценти (економічні, енергетичні, екологічні, ядерна безпека), важливі для Індії.

"Але поки що вона продовжує петляти. І її прем'єр Нарендра Моді намагається переконати всіх, що саміт G20 – це виключно економіка. Мовляв, давайте взагалі не згадуватимемо російсько-українську війну. Хоча всім, на мою думку, вже зрозуміло, що ця війна безпосередньо впливає на економічні процеси в усьому світі. І що на таких глобальних самітах слід порушувати саме глобальні питання. Зокрема безпекові", — наголошує Микола Маломуж.

Водночас, продовжує він, слід розуміти, що Індія економічно серйозно залежить від росії. Це і продовольство, і енергетичні ресурси, і навіть військова техніка.

"І тут індійська влада переслідуватиме, перш за все, свої національні інтереси, не зважаючи на наші. Але це – тактичний, а не стратегічний підхід. І наші союзники, впевнений, намагатимуться донести ці думки Моді, іншим лідерам країн Глобального Півдня, так або інакше тим, хто підігрує росії", — говорить експерт.

Але кардинально змінити їхню позицію зможуть лише успіхи України на фронті, наголошує Микола Маломуж. Коли стане ясно, що ми – перемагаємо, коли росіяни почнуть стрімко відступати, а то й відверто тікати з наших територій, усі захочуть бути на боці переможця. І країни Глобального Півдня швидко стануть тут на бік колективного Заходу, який підтримує нас зі самого початку, прогнозує генерал.

"Втім, гадаю, принципи важливості дотримання територіальної цілісності та суверенітету, міжнародного права підкреслять і на цьому саміті в Індії. Можливо, без конкретики. Але всім і так буде зрозуміло, про кого і про що тут мова. Про російську агресію проти України. І про необхідність відновлення українських суверенітету та територіальної цілісності відповідно до міжнародного права", – констатує генерал.