Стерли в пыль: СБУ взорвала штаб оккупантов под Херсоном, "Телеграф" узнал подробности (видео)

Удар нанесли из HIMARS

Бойцы Службы безопасности Украины провели очередную успешную операцию по уничтожению российских оккупантов. Ликвидирован целый ряд вражеских офицеров.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в СБУ. По их данным, воины спецслужбы устроили "бавовну" прямо в штабе оккупационных войск на Херсонщине.

Для этого СБУ вычислила и передала координаты российского штаба артиллеристам, которые запустили по цели ракеты из HIMARS. Отмечается, что в этот момент во временном пункте управления россиян проходило ежедневное совещание офицров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

"Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200" (погибшие — Ред.), 7 – "300" (раненые — Ред.)", — рассказал источник.

В распоряжении "Телеграфа" также оказалось видео, которое подтверждает факт удара. На нем можно уидеть, что от дома, где заседали россияне, осталась одна пыль.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силы обороны разбомбили базу оккупантов в Мелитополе.

Также мы сообщали о том, что Силы специальных операций Украины рассказали подробности удара по штабу Черноморского флота рф в Севастополе.