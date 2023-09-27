"Вы - живой щит": жителей одной из областей Украины просят срочно эвакуироваться

Такие меры необходимы, чтобы помочь военным

Жителей временно оккупированного левого берега Херсонской области призывают эвакуироваться в безопасные места, на подконтрольную Украине территорию. Это нужно для того, чтобы наши защитники смогли выбить врага, не подвергая при этом опасности мирных жителей.

Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. Он подчеркнул, что у оккупантов подлая тактика — они используют людей в качестве "живого щита".

"Для российской армии вы — "живой щит". Оккупанты используют подлую тактику, ведь знают, что украинская армия не будет воевать со своим народом", — подчеркнул Прокудин.

В связи с этим жителей общин, которые находятся на линии огня, просят временно эвакуироваться. Сразу после выезда с временно оккупированной территории нужно позвонить в контактный центр области: 0 800 101 102.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из полковников Вооруженных сил Украины рассказал, что зимой, когда оккупанты массировано обстреливали страну, Киев был на грани эвакуации. По его словам, одно сражение определило судьбу столицы.