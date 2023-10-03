На фронте погиб один из лучших специалистов в области спутниковых систем навигации

Он пошел на войну добровольцем

Ежедневно в боях с российскими оккупантами гибнут защитники Украины. Свою жизнь за Родину отдал кандидат технических наук Валерий Дейнеко.

Как пишут в Facebook коллеги героя, он был одним из лучших специалистов в области ГНСС — спутниковых систем навигации. Он погиб на востоке Украины.

"Погиб возглавляя штурмовую группу, погиб, защищая нас всех, погиб, очищая нашу землю от погани…", — сказано в некрологе.

Валерий Дейнеко пошел на войну добровольцем. Он взял в руки оружие с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину.

Валерий Дейнеко

"Он навсегда останется в нашей памяти добрым, светлым человеком, который в любой ситуации готов прийти на помощь. Мы скорбим и помним. Мы знаем, что делать, чтобы отомстить. Обязательно встретимся, друг, пусть уже и не здесь", — пишут коллеги.

У героя осталась жена и дочери. Под публикацией о его гибели друзья и коллеги оставляют комментарии, полные скорби.

"Ты всегда совершенствовался. Жаль, что ты не вернулся с этой войны", "Трудно поверить. Такой светлый парень. Какое горе", — пишут они.

Валерий был выдающимся специалистом в области ГНСС (англ. Global Navigation Satellite System, GNSS). Это — система, предназначенная для определения местоположения наземных, водных и воздушных объектов, а также низкоорбитальных космических аппаратов. Ее данные используются как в морской, так и в дорожной навигации. Кроме навигации, координаты, получаемые благодаря спутниковым системам, используются в геодезии, сотовой связи и других областях.

Как сообщал "Телеграф", на фронте под Курдюмовкой Донецкой области погиб фронтовой фотограф Владимир Миронюк с позывным Джон. Свой последний репортаж он делал на позиции украинских воинов, которую оккупанты атаковали несколько дней.