Была угроза БПЛА и баллистики: в Украине ночью прогремели взрывы, все подробности

Официальной информации о прилетах пока нет

Украина подверглась очередной атаке с воздуха со стороны россии в ночь на 5 октября. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а также о запуске "шахедов" с южного направления.

Как сообщает "Суспільне", ночью взрывы слышали в Миргороде Полтавской области и в Кропивницком. О них местные жители проинформировали ближе к 2:00.

В момент взрывов там была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Официальной информации от местных ОВА пока не поступало.

Мониторинговые паблики писали, что Миргород могли атаковать ракетами типа Искандер-К.

В то же время южные и восточные области традиционно враг атаковал ударными беспилотниками. По предварительной информации, удалось уничтожить 24 "шахеда", рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, окончательные результаты будут известны позже и о них расскажут.

"Но сам факт, что продолжается террор тех регионов, которые могут снабжать военных и поддерживать непосредственно прифронтовые территории", — заявила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Одесской области.