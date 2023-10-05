Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию: кто и за что именно
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Кабинет министров Украины назначил отцу президента Владимира Зеленского Александру Зеленскому пожизненную стипендию.
Об этом стало известно из соответствующего решения правительства. Такая стипендия назначается научно-педагогическим работникам за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования.
"Выплату стипендий производить в пределах бюджетных назначений, установленных Министерству образования и науки законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год", — говорится в решении правительства.
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