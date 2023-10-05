Батькові Зеленського призначили довічну стипендію: хто і за що саме

Олександр Зеленський є вченим у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення у гірничій справі

Кабінет міністрів України призначив батькові президента Володимира Зеленського Олександру Зеленському довічну стипендію. Виплати відбуватимуться у межах бюджетних призначень.

Відповідне рішення було надруковано на сайті уряду. Документ підписано прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Така стипендія призначається за визначні заслуги у сфері вищої освіти.

"Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком", — йдеться у документі.

Також зазначається, що виплата стипендій здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерством освіти й науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Зазначимо, що Олександру Зеленському — 72-річному викладачеві у криворізькій філії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, хотіли призначити довічну стипендію ще 2020 року. Тоді цю ідею фактично подав у. в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет. Розмір стипендії для батька президента мав бути у розмірі 2568 грн. Під час засідання Кабінету Міністрів Шкарлет зняв проект рішення з розгляду без обговорення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримувати соціальні стипендії. Для цього необхідно відповідати встановленим критеріям.