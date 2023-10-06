"Шахеды" снова не давали украинцам спать: что известно о ночной атаке

Официальной информации о последствиях пока нет

В ночь на 6 октября оккупанты вновь атаковали Украину "шахедами". Взрывы слышали в нескольких регионах.

"Телеграф" собрал всю актуальную информацию о ночной атаке. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что враг выпустил несколько групп ударных беспилотников с полигона Чауда в оккупированном Крыму.

Сигнал воздушной тревоги начала распространяться по регионам после полуночи. Сперва об опасности предупредили жителей южных и восточных областей, после чего угроза распространилась на центральные и даже северные регионы.

Официальной информации о последствиях ночного налета дронов пока нет. По данным разных Телеграм-каналов, взрывы слышали в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях. Все эти регионы находились под угрозой атаки ударных беспилотников. Предварительно, по воздушным целям работали наши защитники.

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили около 4:00. Более детально о ночном налете дронов будет известно в сводке Воздушных сил ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как российские оккупанты будут наносить удары по Украине зимой, и как часто они будут совершать атаки.