Как Украине бороться с "Искандерами": Дикий рассказал о хорошем опыте Израиля (видео)

Израиль долгие годы боролся с Ираном, и Украина может перенять этот опыт

Украина должна бить в ответ по территории россии после мощных обстрелов Харьковской области "Искандерами". Основная цель — установки, которые и запускают эти ракеты.

Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра на Radio NV Евгений Дикий. Он отметил, что эти пусковые установки не являются недоступными целями для ВСУ.

Евгений Дикий отметил, что Украина не первая страна, которая страдает от российских "Искандеров". В СССР их прототипом были ракет "Скад", которыми россия щедро поделилась с союзниками, в том числе и с Ираном.

"У Израиля были серьезные проблемы с этими "Скадами", потому что ПВО того времени фактически не могла перехватывать эти ракеты. На самом деле даже сейчас перехват баллистических ракет — задача со звездочкой, как говорят", — подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Евгений Дикий добавил, что только несколько видов систем ПВО в мире способны перехватывать баллистические ракеты. Среди них и американские Patriot, но в 90-х годах ни одна система ПВО не имела таких возможностей. Поэтому Израиль боролся с ракетами другим способом — задействовал спецназ.

Бойца спецназа осуществляли хорошо продуманные, но дерзкие и опасные рейды в глубокие арабские тылы, где уничтожали пусковые установки.

"Я считаю, что это единственный практический путь, который мы сейчас можем пройти", — подытожил Евгений Дикий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ждут поставку ракет из Ирана. Речь идет о Fateh-110 и Zolfaghar, которые уничтожить не так уж и просто.