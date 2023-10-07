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Пока внимание всего мира приковано к Израилю: что происходит на фронтах в Украине (карта)

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Андрей Мулько Андрей Мулько
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Война в Украине продолжается
Война в Украине продолжается. Фото Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции

После массированной атаки боевиков ХАМАСа на Израиль большинство мировых СМИ сфокусировали свое внимание именно на этом регионе. Однако не надо забывать, что в Украине уже 591 день идет полномасштабная война с рф.

Так, по состоянию на 10:00 07 октября Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

По данным Генштаба, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области.

Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОВСУ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех к северу от Копаней и к северу от Новопрокоповки. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что РФ после долгого затишья активизировались на Купянско-Лиманском направлении.

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#Контрнаступление #Генштаб #ВСУ