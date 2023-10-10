"Вся в огне": россияне накрывают Авдеевку авиабомбами, все подробности (фото и видео)

Захватчики буквально пытаются сравнять город с землей

Российские оккупанты совершили атаку на Авдеевку Донецкой области. На протяжении нескольких часов они бьют по городу авиабомбами и тяжелой артиллерией.

Информация об этом появилась в сети во вторник, 10 октября. В местных Telegram-каналах пишут, что обстрел продолжается примерно с пяти часов утра.

Тем временем в социальных сетях уже появились фотографии и видео результатов вражеских обстрелов. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и какой масштаб разрушений.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики непрерывно ведут обстрел по жилой застройке Авдеевки как артиллерией, так и авиацией.

В то же время украинский блогер Денис Казанский в своем Telegran-канале сделал пост об обстреле Авдеевки, прикрепив скрины заявлений россиян в соцсетях, в которых они говорят об обстреле якобы позиций ВСУ. В свою очередь Казанский сравнил оккупантов с террористами ХАМАС, которые напали на Израиль.

В свою очередь народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram-канале сообщил, что россияне обстреляли поселок Очеретине, который недалеко от Авдеевки.

"Рашисты продолжают борьбу с гражданской инфраструктурой. Также продолжают уничтожать Авдеевку. Вся в огне", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 октября российские захватчики атаковали Одессу и область. В городе раздалось несколько взрывов. В настоящий момент известно о прилетах.