Он самый тяжелый: Зеленский назвал этап войны, на котором сейчас находится Украина
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Украинские военные продолжают вести контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию прокомментировал ход войны в Украине. По его мнению, мы находимя "на последней стадии".
Об этом он рассказал в интервью Digi24. При этом Зеленский подчеркнул, что, вероятно, никто сейчас не может назвать точную дату окончания войны.
"Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период — захват, затем остановка наступления (войск рф, — Ред.) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", — сказал Зеленский.
Также глава государства добавил, что в настоящее время украинские военные продолжают вести контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий страны.
"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я тоже не могу вам этого сказать", — сказал президент
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл в Бельгию, где проходит новый "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО.