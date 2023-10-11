Он самый тяжелый: Зеленский назвал этап войны, на котором сейчас находится Украина

Украинские военные продолжают вести контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию прокомментировал ход войны в Украине. По его мнению, мы находимя "на последней стадии".

Об этом он рассказал в интервью Digi24. При этом Зеленский подчеркнул, что, вероятно, никто сейчас не может назвать точную дату окончания войны.

"Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период — захват, затем остановка наступления (войск рф, — Ред.) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", — сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что в настоящее время украинские военные продолжают вести контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий страны.

"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я тоже не могу вам этого сказать", — сказал президент

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл в Бельгию, где проходит новый "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО.