В Бериславе российский дрон ударил по авто с семейной парой: Ермак сделал заявление

Захватчики видели, что в авто едут гражданские – оптика БПЛА позволяет это сделать

Российские оккупанты ударили по супружеской паре в городе Берислав Херсонской области. Люди ехали по своим делам на собственной машине, как вдруг против них захватчики использовали дрон.

Об этом в пятницу, 13 октября, в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, женщина погибла, мужчина – в тяжелом состоянии. Также есть двое раненых.

"Это сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты…Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские – оптика БПЛА позволяет это сделать. Но целью россиян является геноцид", — написал он.

Также Ермак подчеркнул, что ненависть захватчиков к украинскому народу уже переросла в террористические методы ведения войны.

"Они бы хотели жить в нашей Одессе без украинцев, в нашем Харькове, Киеве, Львове, Ужгороде, Луцке, Виннице, Умани – повсюду, убив каждого, кто бы им мешал. Им нужна наша земля без нас", — отметил глава ОП.

Ермак сравнил действия российских захватчиков с террористами ХАМАС в Израиле в отношении гражданских лиц. Они убивают детей, расстреливают целые семьи, бьют по городам и домам с мирными жителями. По мнению главы ОП, они также хотели бы жить в Тель-Авиве без израильтян.

"Их ненависть к нации поддерживается государствами, делающими ставку на террор. То же, что происходит в Израиле, россияне делали с первых дней широкомасштабного вторжения в Украине и продолжают эти террористические действия сейчас. россия – государство-террорист. Они поддерживают таких, как ХАМАС. Их ставка на террор ничем не отличается от политики нацистской Германии по уничтожению еврейского населения. Террор = геноцид. Выбрав этот путь, они говорят, что важна только территория, которую можно назвать "своей", — отметил он.

Такого врага Ермак называет абсолютным злом, в отношении которого полумеры не работают.

"Сегодня мы должны объединиться и давать жесткий ответ. Террор понимает только силу. Нужна сила, чтобы каждый, кто поддерживает террор, получал мучительные удары. Только так мы победим и сможем сберечь будущее для новых поколений", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 октября российские оккупанты нанесли удар по Херсону. В результате очередной атаки погибли два человека, в числе которых коммунальщик.