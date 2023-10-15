В Херсоне прогремел мощнейший взрыв: первые подробности

россия продолжает терроризировать мирное население

В Херсоне раздался мощный взрыв. После этого в нескольких районах пропал свет.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации. По его словам, около часа назад с разницей в 30 минут военными рф бы нанесен авиаудар с помощью истребителей СУ-34. По предварительным данным, они сбросили 2 управляемые авиабомбы, в районе объекта критической инфраструктуры.

"В некоторых районах города исчезло электричество, есть перебои с водой. россия продолжает терроризировать мирное население общины!", — говорит глава Херсонской ГВА.

О раненых и пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия уменьшила артобстрелы на юге Украины, но вместо этого оккупанты начали чаще использовать свою авиацию. В ВСУ назвали несколько причин для этого.

Также мы сообщали о том, что военный эксперт рассказал, когда россия возобновит массированные удары по Украине. По его словам, если целью россиян является повлиять на теплогенерацию в Украине, то сейчас тратить ракеты для них нет никакого смысла.