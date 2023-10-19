По его собственным словам, он поехал воевать на Украину, потому что в россии его разыскивала полиция за "попытку убийства ножом"

В Украине нашел свою смерть один из символов российской агрессии на Донбассе в 2014 году — Александр Можаев. Он известен как казак Бабай.

Об этом сообщают российские Z-паблики. По их данным, он погиб "как герой" на Запорожском направлении 19 октября.

Александр Можаев родился в 1977 году в Белореченске (Краснодарский край рф). С 1990-х годов состоял в казачьем формировании "Волчья сотня" в родном городе. СМИ впервые написали о нем во время аннексии Крыма и боевых действий на юго-востоке Украины, где Бабай командовал "Вольчей сотней".

Осенью 2014 года после конфликтов он был вынужден покинуть Донбасс. Его фото, как одного из символов "русского мира" тогда активно использовалось — ставилось на аватарки в социальных сетях, печаталось на футболках, кружках, рюкзаках.

По утверждению украинских властей, во время данных событий Александр Можаев является агентом спецслужб россии, который также участвовал в вооружённом конфликте в Грузии в 2008 году. По словам самого Можаева, он поехал воевать на Украину, потому что в россии его разыскивала полиция за "попытку убийства ножом".

Как сообщал "Телеграф", ранее ВСУ ликвидировали известного военного преступника Романа Назарова с позывным "Назар". Уничтоженный боевик начал свой террористический путь еще с войны в Чечне, а с началом войны в Украине в 2014 году воевал на стороне преступников "ЛДНР".