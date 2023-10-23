Мерять нужно не километры: военный аналитик назвал главные итоги контрнаступления ВСУ

У армии мало шансов продвинуться вперед без значительного перевеса в огневых средствах поражения

Не смотря на незначительное количество освобожденных территорий, украинские контрнаступательные действия в 2023 году имели очень большой успех. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли в какой-то степени истощить российскую армию.

Такое мнение выразил авторитетный военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"И в парадигме войны на истощение, это большее достижение. Потому что почти уничтожена очень большая часть российской артиллерии. Выбит основной конёк россии — ее преимущество в артиллерии. Поэтому если смотреть через эту призму, то украинские контрнаступательные действия ( в 2023 году) имели очень большой успех. Они в какой-то степени истощили российскую армию: ее ресурс в живой силе, в средствах огневого поражения. Но с точки зрения взятия каких-либо рубежей, населенных пунктов, то изначально было ясно, что вряд ли это будет возможно", — отметил эксперт.

Агиль Рустамзаде акцентировал на том, что итог наступления нужно измерять не только километрами. Он подчеркнул, что, безусловно, наступательные действия имеют своей целью выход на какие-то рубежи с параллельным уничтожением противника. И в 2022 году ВСУ добились значительных успехов в освобождении территорий. Но в нынешнем году украинские военнослужащие добились успеха в других аспектах.

"Есть некоторые вещи в войне, которые аксиома: без значительного перевеса в огневых средствах поражения, без превосходства в воздухе, против укрепленных линий обороны у армии очень мало шансов. Но вместе с этим незначительные успехи есть", — резюмировал военный аналитик.

Ранее "Телеграф" сообщил, что серьезные потери вблизи Авдеевки не останавливают русскую армию от попыток наступать на этом отрезке фронта. Более того, враг пытается перебросить дополнительные подразделения на это направление, несмотря на существующие проблемы со штурмом позиций и недавние провалы.

Подробнее об украинском контрнаступлении можно узнать в статье "Враг перешел на военные рельсы, а Украина еще раскачивается": военный аналитик Агиль Рустамзаде